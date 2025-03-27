Дети были сами дома: в Харькове тушили пожар в девятиэтажке
Спасатели в Харькове потушили пожар в жилом доме. Были спасены пятеро детей, которые были дома сами
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
27 марта в Индустриальном районе Харькова произошел пожар. Известно, что загорелось девятиэтажное здание. Спасатели спасли пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет. Во время пожара они находились в квартире сами.
"Спасатели вывели их на свежий воздух и передали медикам 'скорой'. И оперативно ликвидировали пожар", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, что недавно в Черкасской области произошел пожар. Причиной назвали нарушение правил пожарной безопасности. К сожалению, во время тушения пожара обнаружили тело женщины.
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