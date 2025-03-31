На Ровенщине дотла сгорел частный дом

фото: ГСЧС Ровенской области

В Сарненском районе спасатели ликвидировали пожар в частном доме

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что ночью, в понедельник, 31 марта в спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме с. Нивец, Сарненского р-на, по ул. Николая Ютовца.

Спасатели установили, что произошло сгорание кровли и перекрытие жилого дома.

В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. К счастью, жертв и пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены 4 автоцистерны и 18 спасателей.

Причины пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.

Напомним, в Одессе из горящего дома спасатели спасли женщину и кота.