На Ровенщине дотла сгорел частный дом
В Сарненском районе спасатели ликвидировали пожар в частном доме
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.
Отмечается, что ночью, в понедельник, 31 марта в спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме с. Нивец, Сарненского р-на, по ул. Николая Ютовца.
Спасатели установили, что произошло сгорание кровли и перекрытие жилого дома.
В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. К счастью, жертв и пострадавших нет.
К ликвидации пожара были привлечены 4 автоцистерны и 18 спасателей.
Причины пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.
Напомним, в Одессе из горящего дома спасатели спасли женщину и кота.
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