Во Львовской области мужчину осудили на 3 года за уклонение от мобилизации
В Стрые Львовской области 31-летний местный житель признан виновным в уклонении от мобилизации. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews.
Как установило следствие, еще в марте 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию и получил вывод о пригодности к службе. Ему официально вручили повестку с указанной датой отправки в армию.
Однако вопреки этому военнообязанный без уважительных причин не явился в ТЦК и СП, фактически уклонившись от выполнения своих обязанностей в период мобилизации.
Суд принял решение о назначении обвиняемому наказания в виде трех лет тюрьмы.
"Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее во Львовской области осудили мужчину, который отказался от повестки из-за больной матери и жены.