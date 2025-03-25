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25 марта 2025, 15:10

Во Львовской области мужчину осудили на 3 года за уклонение от мобилизации

25 марта 2025, 15:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Стрые Львовской области 31-летний местный житель признан виновным в уклонении от мобилизации. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Как установило следствие, еще в марте 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию и получил вывод о пригодности к службе. Ему официально вручили повестку с указанной датой отправки в армию.

Однако вопреки этому военнообязанный без уважительных причин не явился в ТЦК и СП, фактически уклонившись от выполнения своих обязанностей в период мобилизации.

Суд принял решение о назначении обвиняемому наказания в виде трех лет тюрьмы.

"Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львовской области осудили мужчину, который отказался от повестки из-за больной матери и жены.

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