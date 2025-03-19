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Завершено досудебное расследование двух львовянок за организацию незаконного пересечения госграницы. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Женщины организовали незаконный выезд военнообязанного за границу за 20 000 долларов. Их задержали после получения денег.

По ходатайству стороны обвинения суд арестовал их имущество: земельный участок, дом, квартиру и средства.

Фигуранткам грозит от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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