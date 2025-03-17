Во Львовской области на границе с Польшей обнаружили незаконное перемещение медицинских препаратов, среди которых и наркосодержащие

фото: ГПСУ

На границе с Польшей пограничники обнаружили в двух автомобилях медикаменты, среди которых были и наркосодержащие препараты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

В частности, через пункт пропуска "Грушев" 52-летний гражданин Польши пытался переместить более 200 упаковок лекарств, предварительно скрыв их за двойной стенкой багажного отделения автомобиля Volkswagen. Лекарство изъяли, на иностранца составили соответствующие материалы.

Тем временем в пункте пропуска "Краковец" 63-летний украинец, возвращавшийся домой на автомобиле Mercedes, перевозил почти 400 таблеток, содержащих психотропные и наркотические вещества. Препараты обнаружили посреди багажа.

Пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Напомним, во Львовской области мужчину приговорили к 9 годам заключения за поругание над могилами воинов.