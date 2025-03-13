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13 марта 2025, 07:20

Иностранные волонтеры привезли во Львовскую область почти полсотни внедорожников для ВСУ

13 марта 2025, 07:20
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фото: Максим Козицкий
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Литовские волонтеры привезли во Львовскую область более 40 внедорожников для украинских военных

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Львовской ОВА Максим Козицкий , передает RegioNews.

"Литовские волонтеры во главе с преданным другом Украины Валдасом Барткавичюсом привезли во Львовскую область еще более 40 машин для наших защитников и защитниц. Эти авто приобрели благодаря средствам, которые собрал дружественный литовский народ. Далее они поедут на разные направления", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2025 года литовские волонтеры закупили и доставили украинским военным уже 80 внедорожников, а за прошлый год – 180 автомобилей.

Кроме авто, литовцы передали немало гуманитарной помощи. В частности, маскировочные сетки, продукты и одежда.

Напомним, во Львовской области работники банка похищали деньги со счетов клиентов.

авто волонтеры Литва ВСУ гуманитарная помощь Львовская область Львовская ОВА
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