Иностранные волонтеры привезли во Львовскую область почти полсотни внедорожников для ВСУ

фото: Максим Козицкий

Литовские волонтеры привезли во Львовскую область более 40 внедорожников для украинских военных

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Львовской ОВА Максим Козицкий , передает RegioNews.

"Литовские волонтеры во главе с преданным другом Украины Валдасом Барткавичюсом привезли во Львовскую область еще более 40 машин для наших защитников и защитниц. Эти авто приобрели благодаря средствам, которые собрал дружественный литовский народ. Далее они поедут на разные направления", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2025 года литовские волонтеры закупили и доставили украинским военным уже 80 внедорожников, а за прошлый год – 180 автомобилей.

Кроме авто, литовцы передали немало гуманитарной помощи. В частности, маскировочные сетки, продукты и одежда.

Напомним, во Львовской области работники банка похищали деньги со счетов клиентов.