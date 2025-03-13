На Львовщине мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы за поругание над могилами воинов

фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области 23-летнего мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы за поругание над могилами и уничтожение 59 памятников Сечевых Стрельцов и воинов Галицкой Армии на кладбище в городе Стрый

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Львовской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что весной 2021 года житель одного из сел Стрыйского района, находясь в состоянии наркотического опьянения, надругался над могилами на территории старого кладбища в Стрые.

В частности, обвиняемый разрушил 59 надгробий бетонных памятников на месте захоронения Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии.

Мужчину "на горячем" застал охранник кладбища и сразу вызвал правоохранителей.

Сумма ущерба, причиненная противоправными действиями обвиняемого, составляет почти 700 000 гривен.

Напомним, во Львовской области мужчина избил 13-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован.