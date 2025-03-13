Іноземні волонтери привезли на Львівщину майже півсотні позашляховиків для ЗСУ

фото: Максим Козицький

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

"Литовські волонтери на чолі з відданим другом України Валдасом Барткавічюсом привезли на Львівщину ще понад 40 машин для наших захисників і захисниць. Ці автівки придбали завдяки коштам, які зібрав дружній литовський народ. Далі вони поїдуть на різні напрямки", - йдеться у повідомленні.

Усього з початку 2025 року литовські волонтери закупили й доправили українським військовим уже 80 позашляховиків, а за минулий рік - 180 автомобілів.

Крім авто, литовці передали чимало гуманітарної допомоги. Зокрема маскувальні сітки, продукти та одяг.

Нагадаємо, на Львівщині працівники банку викрадали гроші з рахунків клієнтів.