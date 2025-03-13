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13 березня 2025, 07:20

Іноземні волонтери привезли на Львівщину майже півсотні позашляховиків для ЗСУ

13 березня 2025, 07:20
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фото: Максим Козицький
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Литовські волонтери привезли у Львівську область понад 40 позашляховиків для українських військових

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

"Литовські волонтери на чолі з відданим другом України Валдасом Барткавічюсом привезли на Львівщину ще понад 40 машин для наших захисників і захисниць. Ці автівки придбали завдяки коштам, які зібрав дружній литовський народ. Далі вони поїдуть на різні напрямки", - йдеться у повідомленні.

Усього з початку 2025 року литовські волонтери закупили й доправили українським військовим уже 80 позашляховиків, а за минулий рік - 180 автомобілів.

Крім авто, литовці передали чимало гуманітарної допомоги. Зокрема маскувальні сітки, продукти та одяг.

Нагадаємо, на Львівщині працівники банку викрадали гроші з рахунків клієнтів.

авто волонтери Литва ЗСУ гуманітарна допомога Львівська область Львівська ОВА
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