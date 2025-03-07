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07 марта 2025, 17:32

В Ровенской области судили водителя, который насмерть сбил человека

07 марта 2025, 17:32
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской области суд вынес приговор водителю, повлекшему смертельное ДТП. Его взяли под стражу прямо в зале суда

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Жителя Ровенского района приговорили к пяти годам тюрьмы за смертельное ДТП. Сам инцидент произошел в конце 2023 года. Тогда 26-летний водитель автомобиля ЗАЗ допустил наезд на 35-летнего местного жителя, хотя имел техническую возможность избежать этого.

В результате аварии пострадавший был госпитализирован в больницу. Однако, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Он скончался на следующий день после аварии.

Приговор водителя: 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года. Заключили под стражу его прямо в зале суда.

Напомним, что на днях в Киевской области произошла авария на автодороге между селами Сидоровичи и Термаховка. 27-летний водитель Toyota Camry не учел дорожную обстановку и не справился с управлением. В результате он допустил выезд за пределы проезжей части на левую обочину, с последующей опрокидыванием автомобиля. В аварии погиб 40-летний пассажир.

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