В Ровенской области подросток едва не убился на мотоцикле: его госпитализировали

фото: Национальная полиция

В селе Остки в Ровенской области в результате ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист

Об этом сообщают в пресс-службе полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло в селе Остки 4 марта около 21:40.

16-летний житель села Буда, водитель мотоцикла "Lifan", на закругленном участке дороги не учел дорожную обстановку и допустил самопадение.

Несмотря на то, что водитель был в мотошлеме, он получил тяжелые травмы: с политравмой и без сознания подросток был госпитализирован в реанимацию.

Водительское удостоверение несовершеннолетний никогда не получал.

Продолжается досудебное расследование.

В Национальной полиции подчеркивают, что на мотоцикле, скутере и мопеде можно ездить с 16 лет, на квадроцикле – с 18. Для этого необходимо пройти обучение, сдать экзамены и получить водительское удостоверение соответствующей категории.

Напомним, на днях в Ровенской области в поселке Клесов столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате аварии пострадали двое мужчин.