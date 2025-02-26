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26 февраля 2025, 21:46

Продал авто, которое оплатили военные: мошенник из Волыни зарабатывал на автомобилях для ВСУ

26 февраля 2025, 21:46
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Фото: прокуратура
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Разоблачили мужчину из Волынской области. Оказалось, что он завозил в Украину автомобиль как помощь для ВСУ. Однако на самом деле он продавал эти машины

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Разоблачили 42-летнего жителя Волыни в мошенничестве. Оказалось, что он подделывал документы и продавал гуманитарную помощь в особо крупных размерах. По данным следствия, с ноября 2022 по январь 2023 года мужчина ввез в Украину автомобилей как гуманитарную помощь для ВСУ. Соответственно он не платил за это налоги.

Мужчина предоставлял таможне поддельные документы, чтобы автомобили беспрепятственно пропускали на территорию Украины. Однако впоследствии вместо того, чтобы передать транспорт военным, он просто подавал авто через интернет.

Кроме того, в ходе досудебного расследования выяснилось, что обвиняемый обманул защитников, у которых взял 100 000 гривен за автомобиль, полностью оплативший волонтеры.

Напомним, что ранее в Черкасской области разоблачили 22-летнюю аферистку, которая обманула военного. Она разместила фейковое объявление о продаже чужого автомобиля Jeep Grand Cherokee 2/7 CRD за 3800 долларов США. Военный, решивший купить авто, прислал ей аванс – 20 тысяч гривен. Однако потом мошенница "исчезла".

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