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26 февраля 2025, 05:45

На Львовщине будут судить злоумышленника, застрелившего супругов-бизнесменов

26 февраля 2025, 05:45
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фото: полиция
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В одном из поселков в Шептицком районе мужчина застрелил из охотничьего ружья супругов, забрал кошелек с деньгами и скрылся на их машине

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Сейчас фигурант, 36-летний житель района, находится под стражей. Его будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство двух человек, кража, разбой, незаконное завладение авто.

Обвинительные акты направлены в суд.

Максимальное наказание, угрожающее обвиняемому – пожизненное лишение свободы.

Напомним, вечером 3 октября прошлого года злоумышленник застрелил из охотничьего ружья 48-летнюю женщину в доме, а затем ее 51-летнего мужчину во дворе, когда тот вернулся домой. После этого забрал кошелек с 30 тысячами гривен в разных валютах и скрылся на авто жертвы. Правоохранители разыскали и задержали его. Установлено, что ружье он украл за несколько дней до этого у другого жителя поселка.

Убиты были владельцами местных озер.

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