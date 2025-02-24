Фото: ГСЧС

В Закарпатье и Львовской области спасатели тушили пожары из-за сжигания сухой травы. К сожалению, из-за возгорания погибли люди

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В селе Ольховцы-Лазы (Закарпатская область) 70-летняя женщина хотела избавиться от сухостоя на своем участке. Она решила поджечь траву. Однако контролировать огонь не удалось. Вероятно, пламя перекинулось на ее одежду, вызвав тяжелые ожоги. К сожалению, спасти женщину не удалось.

В селе Навария (Львовская область) во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело человека, вероятно мужчину.

Спасатели обращают внимание, что на Львовщине только за последние сутки было 76 случаев возгорания сухостоя. При этом в Закарпатье только за выходные зафиксировали 78 возгораний сухой травы и кустарников общей площадью около 61 гектара.

Напомним, что 21 февраля в Сумской области в результате пожара в общежитии погиб младенец. Известно, что горелая комната в квартире на четвертом этаже. Один из соседей вынес из задымленного помещения 2-летнюю девочку, которую передали медикам. Также сообщили, что из-за отравления угарным газом погиб младенец - ребенок в возрасте 8 месяцев.