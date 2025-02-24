Фото: ДСНС

На Закарпатті та Львівщині рятувальники гасили пожежі через спалювання сухої трави. На жаль, через займання загинули люди

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У селі Вільхівці-Лази (Закарпатська область) 70-річна жінка хотіла позбутися сухостою на своїй ділянці. Вона вирішила підпалити траву. Проте контролювати вогонь не вдалося. Ймовірно, полум'я перекинулося на її одяг, спричинивши важкі опіки. На жаль, врятувати жінку не вдалося.

У селі Наварія (Львівська область) під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини, ймовірно, чоловіка.

Рятувальники звертаються увагу, що на Львівщині лише за останню добу було 76 випадків займання сухостою. При цьому в Закарпатті лише за вихідні зафіксували 78 загорянь сухої трави та чагарників загальною площею майже 61 гектар.

Нагадаємо, що 21 лютого на Сумщині внаслідок пожежі в гуртожитку загинуло немовля. Відомо, що горіла кімната в квартирі на четвертому поверсі. Один з сусідів виніс із задимленого приміщення 2-річну дівчинку, яку передали медикам. Також повідомили, що через отруєння чадним газом загинуло немовля - дитина віком 8 місяців.