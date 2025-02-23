В Киевской области произошел пожар в квартире: спасатели эвакуировали троих детей
Происшествие случилось днем 22 января в Вышгороде Киевской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В доме на улице Богдана Хмельницкого в квартире загорелся диван. На момент прибытия пожарных в квартире находились двое взрослых и их трое детей. Родители самостоятельно вышли на свежий воздух, а детей 2015, 2018 и 2023 г.г. эвакуировали спасатели.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, 20 февраля в Киевской области в пожаре погибли два пожилых человека: мужчина в возрасте 80 лет и женщина 76 лет.
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