фото: ГСЧС

Пожар произошел в Сумах 20 февраля в 09:30 в пятиэтажном общежитии на улице Герасима Кондратьева

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Нацполицию и ГСЧС.

Горела комната в квартире на четвертом этаже. Еще до прибытия спасателей один из соседей вынес из задымленного помещения 2-летнюю девочку, которую передал медикам.

Во время проведения разведки пожарные обнаружили двух пострадавших – 53-летнюю женщину, бабушку детей, и 50-летнего мужчину. Их вывели в безопасное место и передали врачам. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

В результате отравления угарным газом погиб младенец – ребенка 8 месяцев спасти не удалось.

Пожар полностью ликвидировали в 11:00.

Правоохраниетли устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство.

Напомним, 20 февраля в Киевской области в пожаре погибли два пожилых человека: мужчина в возрасте 80 лет и женщина 76 лет.