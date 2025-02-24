В Одессе горел двухэтажный дом: есть пострадавшие
Утром 23 февраля в Приморском районе Одессы возник пожар в двухэтажном доме
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв.м., не допустив распространения огня на все здание. Тушение осложнялось сильным задымлением.
Во время тушения пожара огнеборцы спасли четырех человек, двое из которых – 48-летний мужчина и 14-летний мальчик – получили ожоги рук.
Причина пожара устанавливается.
На месте работали 32 пожарных, привлекались 7 единиц техники.
Напомним, днем 22 февраля в Житомирской области произошел ужасный пожар: погибла семья с двумя маленькими детьми.
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