фото: ГПСУ

Житель Львовщины подыскивал потенциальных клиентов в интернете. За свои услуги делец просил 12 тысяч долларов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Фигурант брал 11 500 долларов себе, а 500 – отдавал водителю, который доставлял мужчин на территорию Закарпатской области. В дальнейшем 40-летний организатор обещал подробную инструкцию по незаконному пересечению границы вне установленных пунктов пропуска.

Махинатора задержали с поличным во время получения средств во Львове. Его заключили под стражу с правом внесения залога.

Организатору канала побега объявили подозрение. Ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, на Закарпатье задержали чиновника ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать из центра комплектования и военным, которых вернули из СОЧ.