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29 января 2025, 19:21

Во Львове выпекли круассан весом почти 6 килограммов

29 января 2025, 19:21
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фото: Лана Ветрова
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Во львовском супермаркете испекли самый большой в Украине круассан. Кондитерское изделие имеет массу более 5 кг, что эквивалентно полусотне стандартным круасанам

Как передает RegioNews, об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Круассан-великан выпекли во львовском супермаркете "Сільпо" в ТРЦ Victoria Gardens.

Крупнейший в Украине круассан имел длину 160 см, вес составлял 5,600 кг – а это, эквивалентно 56 стандартных круассанов.

"Вы знаете, что львовские круасаны имеют самую разную начинку, и не обязательно сладкую. Но рекордную выпечку было решено приготовить с самой популярной начинкой – заварным кремом", - говорится в сообщении.

Готовили круассан 8 часов, а вот съели его посетители Сильпо за несколько минут.

Рекорд вошел в Национальный Реестр Рекордов в категорию "Кулинарное искусство".

Напомним, во Львове осудили мужчину за "минирование" городского вокзала. Это уже восьмая его судимость.

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