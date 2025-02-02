В Житомирской области трехмесячный мальчик установил уникальный рекорд

фото: ukrinform.ua

Ребенок из Житомирщины установил рекорд в номинации «Самые длинные волосы у младенца»

Как передает RegioNews, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Марк Тушаковский из Звягеля Житомирской области установил уникальный рекорд. В возрасте 3 месяца 8 дней он имеет 8-сантиметровую длину волос и попал в Национальный реестр рекордов Украины в номинации "Самые длинные волосы у младенца".

"Трехмесячный Марк Тушаковский имеет длину волос 8 сантиметров. К тому же это самый молодой рекордсмен за всю историю Национального реестра рекордов Украины", - рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

У Марка провели три замера разных частей волос, которые зафиксировали длину 8 см, 7,5 см и 7 см. Как рассказала мама мальчика Татьяна Маркова, Марк родился с пышными русыми волосами. Врачи вдохновили ее подать заявку на регистрацию рекорда.

Напомним, недавно во Львове испекли круассан-великан весом почти 6 килограммов.