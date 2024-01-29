10 тысяч долларов за "непригодность": в Одессе разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу

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Одессит обеспечивал военнообязанных мужчин фиктивными документами, которые давали им право беспрепятственно уезжать из страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Делок, вступив в сговор с неустановленными лицами, через знакомых подыскивал мужчин призывного возраста, желающих покинуть страну. За деньги он обеспечивал их пакетом поддельных медицинских документов, позволявших свободно пересекать границу.

Задержали злоумышленника после получения ним от одного из таких "клиентов" первого транша в 6000 долларов за изготовление вывода ВВК, который стал бы основанием для снятия с воинского учета. Еще 4000 долларов уклонист должен был передать дельцу после получения медицинского заключения.

Правоохранители изъяли у фигуранта деньги, а во время обыска у него дома – копии документов.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полицейские устанавливают полный круг лиц, причастных к преступной схеме. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в ГНСУ рассказали о "самых популярных" среди уклонистов маршрутах побега за границу.