Во Львовской области разоблачили контрабанду электронных сигарет
Во Львовской области правоохранители прекратили распространение контрафактных подакцизных товаров по Украине
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Группа дельцов организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска вне таможенного контроля. Подакцизная продукция попадала на территорию Украины от поставщика, находящегося в одной из стран ЕС.
Одноразовые электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости для электронных испарителей продавали в группах в мессенджере Telegram. Заказы потребителям отправляли по почте.
Склады с подакцизными товарами были расположены в Киевской области. Правоохранители провели обыски в складских помещениях и по адресам проживания фигурантов в Киеве. Изъято более 6000 шт. электронных сигарет, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и т.п. Ориентировочная стоимость продукции составляет более 3,3 млн грн.
Продолжается досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз.
Напомним, ранее сообщалось, что контрабандисты из Буковины, которые в цистернах везли в Румынию сигареты, получили миллионные штрафы.