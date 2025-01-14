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14 января 2025, 05:13

Во Львовской области разоблачили контрабанду электронных сигарет

14 января 2025, 05:13
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фото: БЭБ
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Во Львовской области правоохранители прекратили распространение контрафактных подакцизных товаров по Украине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Группа дельцов организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска вне таможенного контроля. Подакцизная продукция попадала на территорию Украины от поставщика, находящегося в одной из стран ЕС.

Одноразовые электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости для электронных испарителей продавали в группах в мессенджере Telegram. Заказы потребителям отправляли по почте.

Склады с подакцизными товарами были расположены в Киевской области. Правоохранители провели обыски в складских помещениях и по адресам проживания фигурантов в Киеве. Изъято более 6000 шт. электронных сигарет, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и т.п. Ориентировочная стоимость продукции составляет более 3,3 млн грн.

Продолжается досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что контрабандисты из Буковины, которые в цистернах везли в Румынию сигареты, получили миллионные штрафы.

Львовская область контрабанда БЭБ сигареты
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