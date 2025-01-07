В Черкассах Mercedes-Benz сбил на переходе 17-летнюю девушку: подростка госпитализировали

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ДТП произошло вечером 5 января на улице Чигиринской в Черкассах. Ребенка госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

По данным следствия, около 18:00 автомобиль Mercedes-Benz ML 350 наехал на несовершеннолетнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемой "зебре". За рулем находился 44-летний водитель.

"В результате ДТП 17-летняя черкащанка получила телесные повреждения и была госпитализирована в Черкасскую областную детскую больницу", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, на трассе вблизи села Большая Яблоновка Черкасского района произошло ДТП. В результате аварии есть погибший и пострадавшие, среди них - 16-летний парень.