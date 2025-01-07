фото: ГПСУ

Пограничники с таможенниками в пункте пропуска на Львовщине обнаружили коллекцию почтовых марок, которые могут иметь историческую или культурную ценность

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Коллекцию из 4189 марок разных лет издания обнаружили в багажнике авто Volkswagen под управлением 44-летнего львовянина.

По словам мужчины, обнаруженное является передачей для родственников в Чехии и о наличии коллекционных марок в свертке он якобы не знал.

Относительно перевозчика филателии составили протокол о нарушении таможенных правил, а марки изъяли на склад таможни.

Напомним, ранее из Украины пытались контрабандой вывезти золото на 6 миллионов гривен. Слитки прятали в подлокотнике авто.