Из Украины пытались вывезти коллекцию из почти 4200 почтовых марок
Пограничники с таможенниками в пункте пропуска на Львовщине обнаружили коллекцию почтовых марок, которые могут иметь историческую или культурную ценность
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.
Коллекцию из 4189 марок разных лет издания обнаружили в багажнике авто Volkswagen под управлением 44-летнего львовянина.
По словам мужчины, обнаруженное является передачей для родственников в Чехии и о наличии коллекционных марок в свертке он якобы не знал.
Относительно перевозчика филателии составили протокол о нарушении таможенных правил, а марки изъяли на склад таможни.
Напомним, ранее из Украины пытались контрабандой вывезти золото на 6 миллионов гривен. Слитки прятали в подлокотнике авто.
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