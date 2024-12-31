На Львовщине предприниматель организовал нелегальную свалку останков животных

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На Львовщине в одном из населенных пунктов Золочевского района директор одного из предприятий организовал несанкционированную свалку возле леса. Туда свозились останки животного происхождения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

В полиции отметили, что действия мужчины привели к загрязнению земель сельскохозяйственного назначения и создали опасность для окружающей среды.

В частности, в почвах на месте несанкционированной свалки было выявлено превышение содержания аммония, фосфора, нитратов и хлоридов. Ущерб от такой деятельности 53-летнего предпринимателя оценили более чем в 30 тысяч гривен.

Мужчине сообщили подозрение по статье УКУ о загрязнении или порче земель, ему грозит штраф от одной до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Киевской области преступную группу, организовавшую незаконные свалки опасных отходов.