На Львівщині підприємець організував нелегальне звалище рештків тварин

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На Львівщині в одному з населених пунктів Золочівського району директор одного з підприємств організував несанкціоноване сміттєзвалище поблизу лісу. Туди звозилися рештки тваринного походження.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Львівської області.

У поліції наголосили, що дії чоловіка призвели до забруднення земель сільськогосподарського призначення та створили небезпеку для довкілля.

Зокрема, у ґрунтах на місці несанкціонованого звалища виявили перевищення вмісту амонію, фосфору, нітратів та хлоридів. Збитки від такої діяльності 53-річного підприємця оцінили у понад 30 тисяч гривень.

Чоловікові повідомили підозру за статтею ККУ про забруднення або псування земель, йому загрожує штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Київській області злочинну групу, яка організувала незаконні звалища небезпечних відходів.