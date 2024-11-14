В Киевской области обнаружили три незаконные свалки опасных отходов

фото: прокуратура

Правоохранители разоблачили в Киевской области преступную группу, которая организовала незаконные свалки опасных отходов

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Фигуранты с 2021 по июль 2024 под видом предоставления услуг по вывозу и утилизации отходов незаконно вывозили опасные отходы на 3 земельных участка в селах Киевской области.

Фирмы, от имени которых оказывали услуги подозреваемые, не имели ни лицензий, ни оборудования, необходимого для утилизации таких отходов. Батарейки, лампы, шприцы, опасные жидкости просто свозили на участок вместо утилизации.

Согласно выводам экспертиз, земельные участки общей площадью более 7000 кв.м были загрязнены вредными для здоровья людей и окружающей среды веществами – медью, хромом, цинком, сурьмой, фосфором, молибденом, никелем и свинцом.

Ущерб, нанесенный загрязнением участков, составляет более 9,3 млн грн.

Во время обысков у подозреваемых изъяли авто, на которых осуществлялась перевозка опасных отходов и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Организатору и пяти участникам организованной группы объявили подозрения. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, ранее смотритель Совского кладбища в Киеве стал подозреваемым в уголовном производстве, поскольку насчитал двум фиктивным уборщикам кладбища более 3 миллионов гривен зарплаты.