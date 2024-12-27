Житель Киевщины пытался провезти в Украину партию гаджетов Apple на 6 млн гривен
Правоохранители подозрения жителю Киевщины, который через границу на Закарпатье пытался ввезти в Украину партию мобильных телефонов
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Правоохранители изъяли большое количество гаджетов Apple. Их ориентировочная стоимость составляет 9 миллионов гривен.
Мужчине объявили подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Венгрией задержали внедорожник, начиненный контрабандной техникой Apple. Таможенники предотвратили незаконный ввоз в Украину 162 смартфонов.
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