Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...

Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году

11 декабря 2024

"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра

1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...