фото: ГПСУ

В пунктах пропуска на Львовщине пограничники задержали две пары, заключившие фиктивные браки для выезда за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В "Грушеве" зафиксировали сразу две таких "пары". 43-летний житель Черкасщины заключил брак с 53-летней землячкой. Пара якобы ехала навестить друга мужчины в Варшаве.

Другие "молодожены" уверяли, что едут в Польшу знакомиться с сестрой мамы мужчины. Любопытно, что мужчина почти ничего не знал о своей жене и даже не смог назвать адрес совместного проживания. "Пара" направлялась из Черкасс. В сопровождении полиции 40-летняя женщина и ее 24-летний спутник выбыли из пункта пропуска.

Еще одну ненастоящую пару обнаружили в "Краковке". 47-летний мужчина и 63-летняя женщина ехали в Великобританию в гости.

Настоящие мотивы бракосочетаний теперь будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее на Львовщине пограничники разоблачили псевдосупруги из Сумщины. Парень за фиктивный брак предложил девушке отдых в Турции и 4000 долларов.