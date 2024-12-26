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26 декабря 2024, 19:07

Бывшего председателя одесского УДАРа, пойманного на взятке, взяли под арест

26 декабря 2024, 19:07
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фото: УП
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Адвокату и руководителю партии "Удар" в Одесской области Александру Суханову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 37 миллионов гривен

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews.

По данным следствия, Суханов сообщил столичному предпринимателю, что у него есть связи в Киевском городском совете, и он сможет помочь с выделением в аренду на 25 лет земельного участка 0,5 га в парке "Наталка". Решение этого вопроса он оценил в 1 млн. долларов США.

Накануне в СБУ сообщили, что задержали адвоката и представителя партии "Удар" "на горячем", когда он получал первый транш в сумме 900 тысяч долларов США.

Дело расследуют по факту мошенничества в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему, к которой причастны чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА). Во время спецоперации задержали адвоката – руководителя партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александра Суханова. Он потребовал 1 млн долларов США взятки от предпринимателя.

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