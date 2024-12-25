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25 декабря 2024, 16:35

Прятал взятку в унитазе: на Львовщине депутата облсовета задержали на вымогательстве 1,2 млн гривен

25 декабря 2024, 16:35
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фото: ГБР
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Правоохранители задержали депутата Львовского облсовета, а также его сообщника – заместителя городского головы одной из территориальных громад региона

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Фигуранты пытались обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим способом получить от него 1 миллион 200 тысяч гривен. Они обещали предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался.

После того, как предприниматель самостоятельно победил, злоумышленники решили сделать вид, что именно они помогли и в навязчивой форме потребовали у коммерсанта часть прибыли.

Депутата облсовета и заместителя мэра одного из ОТГ задержали во время получения ими 25 тысяч долларов, а также 190 тысяч гривен.

Фигурантам объявили подозрение. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения.

Напомним, в Киеве СБУ задержала руководителя партии "Удар", который требовал 1 млн долларов за аренду земли в парке "Наталка".

ГБР взятка задержание вымогательство депутат предприниматели Львовская область
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