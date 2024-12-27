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27 декабря 2024, 20:20

Во Львовской области 19-летний водитель насмерть сбил пешехода

27 декабря 2024, 20:20
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло в четверг утром, 26 декабря, на трассе "Киев-Чоп" в селе Розвадов Стрыйского района. Пешеход погиб на месте аварии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 06:40 водитель автомобиля Volkswagen Golf наехал на 54-летнего жителя Стрыйского района. За рулем легковушки находился 19-летний житель одного из сел Дрогобычского района.

"От полученных в результате ДТП травм пешеход погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование. Юноше грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического ДТП.

Ранее сообщалось, что на Львовщине маршрутка столкнулась с автомобилем. Погиб мужчина, есть пострадавшие.

смерть расследование трагедия авария Львовская область смертельное ДТП пешеход
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