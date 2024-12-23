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ДТП произошло 22 декабря в 18:55 в городе Самбор Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На трассе столкнулись легковушка Mercedes и маршрутка "Эталон".

В результате столкновения 31-летний водитель легковушки от полученных травм скончался в больнице, его 35-летний пассажир и 65-летний пассажир маршрутки получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, днем 22 декабря на Прикарпатье столкнулись Jaguar и микроавтобус. В результате ДТП пострадали 13 человек.