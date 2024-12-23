Во Львовской области маршрутка столкнулась с авто: есть погибший и пострадавшие
ДТП произошло 22 декабря в 18:55 в городе Самбор Львовской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На трассе столкнулись легковушка Mercedes и маршрутка "Эталон".
В результате столкновения 31-летний водитель легковушки от полученных травм скончался в больнице, его 35-летний пассажир и 65-летний пассажир маршрутки получили травмы и были госпитализированы.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, днем 22 декабря на Прикарпатье столкнулись Jaguar и микроавтобус. В результате ДТП пострадали 13 человек.
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