На Закарпатье осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок

фото: прокуратура

Житель Мукачевского района признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти ребенка

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В июне этого года мужчина совершил ДТП в селе Русское Мукачевского района. На автомобиле "ВАЗ" он не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил пешеходов – 27-летнюю женщину с новорожденной дочерью и 6-летнюю девочку.

От полученных травм девочка погибла на месте ДТП, других пострадавших госпитализировали.

Сразу после аварии водителя задержали правоохранители. В крови мужчины обнаружили 2,90 промилле алкоголя.

На приговор мужчина ждал под стражей. Суд назначил ему наказание в 7 лет тюрьмы.

Напомним, 22 декабря в Тернопольской области водитель легковушки сбил двоих детей на тротуаре.