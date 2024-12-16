фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в бетонную стеллу с надписью города.

От полученных травм 17-летний водитель скончался на месте. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

Автомобиль изъяли. Открыто уголовное производство, продолжается расследование.

Напомним, 15 декабря на Волыни квадроцикл въехал в дерево. От полученных травм 29-летний водитель погиб.