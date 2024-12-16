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Правоохранители ищут свидетелей ДТП в Житомирской области, в результате которого погибла 16-летняя девушка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

По данным полиции, ДТП произошло поздно вечером 14 декабря в с. Лутовцы Радомышльской общины.

В полицию обратились родные погибшей девушки с сообщением об ее исчезновении.

Правоохранители выяснили, что примерно в 23:46 водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь со стороны г. Радомышль совершил наезд на девушку, которая шла в попутном направлении. После этого он покинул место ДТП и уехал.

Полицейские обнаружили автомобиль с характерными для ДТП повреждениями в поле вблизи с. Чуда Радомышльской общины и изъяли его. Однако поиски 27-летнего местного жителя, предположительно управлявшего этим транспортным средством, продолжаются.

Правоохранители просят свидетелей ДТП обратиться в полицию и предоставить эту информацию.

Напомним, ранее также сообщалось, что в результате пьяного ДТП в Ровенской области тяжелые травмы получил младенец.