На Житомирщине разыскивают водителя, который насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
Правоохранители ищут свидетелей ДТП в Житомирской области, в результате которого погибла 16-летняя девушка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.
По данным полиции, ДТП произошло поздно вечером 14 декабря в с. Лутовцы Радомышльской общины.
В полицию обратились родные погибшей девушки с сообщением об ее исчезновении.
Правоохранители выяснили, что примерно в 23:46 водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь со стороны г. Радомышль совершил наезд на девушку, которая шла в попутном направлении. После этого он покинул место ДТП и уехал.
Полицейские обнаружили автомобиль с характерными для ДТП повреждениями в поле вблизи с. Чуда Радомышльской общины и изъяли его. Однако поиски 27-летнего местного жителя, предположительно управлявшего этим транспортным средством, продолжаются.
Правоохранители просят свидетелей ДТП обратиться в полицию и предоставить эту информацию.
Напомним, ранее также сообщалось, что в результате пьяного ДТП в Ровенской области тяжелые травмы получил младенец.