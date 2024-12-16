На Николаевщине в ДТП погибли два человека, среди пострадавших – ребенок
ДТП произошло 15 декабря примерно в 18:20 по улице Европейской в Южноукраинске
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Предварительно, водитель Volkswagen Transporter допустил столкновение с авто Hyundai H-1.
В результате аварии пассажиры Hyundai, 34-летняя женщина и 39-летний мужчина, погибли на месте.
В больницу госпитализировали травмированных 32-летнего пассажира Volkswagen и девятилетнего ребенка из Hyundai.
По результатам обследования у водителя Volkswagen обнаружили 0,6 промилле алкоголя.
Открыто уголовное производство. 30-летнего водителя Volkswagen задержали, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии, назначены экспертизы.
Напомним, 15 декабря на Волыни квадроцикл въехал в дерево. От полученных травм 29-летний водитель погиб.