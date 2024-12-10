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10 декабря 2024, 18:48

Сговор на торгах. Одесский депутат под следствием Антимонопольного комитета

10 декабря 2024, 18:48
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Две одесские фирмы, принадлежащие одному лицу, устроили фиктивную битву за тендер.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.

В начале декабря этого года Южным межобластным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины было начато расследование из-за нарушений: две частные фирмы ООО "ОДЕСПРОМПАК" и ООО "ОДЕТЭКС" начали "битву" за тендер. Однако, владелец у обоих ООО один, это депутат Одесского городского совета Виктор Наумчак.

"По результатам предварительного исследования Отделением выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о согласованности действий упомянутых выше участников торгов. Учитывая выявленные факты, административной коллегией Южного МТВ было начато соответствующее дело", - сообщает Антимонопольный комитет на своем сайте.

Подобные "гешефты" в военное время не удивительны, ранее стало известно, как двое должностных лиц ВСУ "переплатили" 27 млн грн на закупку запчастей к боевым самолетам.

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