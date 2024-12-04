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04 декабря 2024, 08:51

Во Львовской области 30-летний мужчина пытался выехать за границу с двумя женами

04 декабря 2024, 08:51
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В пункте пропуска «Смильница» на границе с Польшей львовские пограничники задержали 30-летнего мужчину, пытавшегося выехать за границу, заключив фиктивный брак с женщиной с инвалидностью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Как рассказали пограничники, 30-летний мужчина направлялся на выезд из Украины. В авто с ним ехали две женщины - бывшая и новая жена.

Как отмечается в сообщении, мужчина заключил брак с 55-летней женщиной, имеющей инвалидность 2 группы, чтобы получить право выезда за границу.

Когда же понял, что его план уличили, мужчина пытался дать взятку 500 долларов он вложил в паспорт.

Пограничники передали в Нацполицию два сообщения - о совершении уголовного правонарушения - по статьям о предложении взятки и незаконной переправке лиц через государственную границу.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили уклониста, укрывшегося в сиденье буса под одеялом. Мужчина хотел попасть в Румынию.

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