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04 декабря 2024, 02:50

Во Львовской области столкнулись Honda и Lexus: пострадали 4 человека

04 декабря 2024, 02:50
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фото: Нацполиция
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ДТП с пострадавшими произошло днем 2 декабря недалеко от села Новый Став Львовского района. Пострадавших доставили в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 16:30 на автодороге "Львов-Луцк" столкнулись автомобили Honda HR-V и Lexus NX 200. За рулем первой легковушки находился 41-летний львовянин, а вторым автомобилем управляла 42-летняя жительница Львова.

"В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также две пассажирки Lexus NX 200, львовянки в возрасте 33 и 42 года, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, вблизи села Гончаровка во Львовской области столкнулись автомобили Volksvagen Tuaran и Kia Sorento. В ДТП пострадали шесть человек, среди них – двухлетняя девочка.

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