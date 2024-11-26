На границе с Польшей задержали контрабанду одежды и обуви известных брендов
В пункте пропуска "Краковец" на Львовщине пограничники обнаружили микроавтобус Mercedes с контрабандой
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Водитель микроавтобуса выбрал полосу "зеленый коридор". Пограничники обнаружили в багажном отсеке более 120 единиц одежды и обуви разных известных брендов.
Отмечается, что сумма оценки обнаруженного товара может достигать 1 млн гривен.
По словам 26-летнего водителя, обнаруженное является передачей, которую он забрал в Италии и должен по почте направить в Киев.
Таможенники составили протокол о нарушениях. Товар изъяли.
Напомним, ранее сообщалось, что через Львовщину пытались незаконно ввезти технику более чем на 400 тысяч гривен.
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