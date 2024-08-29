В Запорожье приговорили к тюрьме освобожденного из российского плена военного — детали дела

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Освобожденный из российского плена контрактник получил шесть лет тюрьмы за дезертирство

Соответствующий приговор вынес Орджоникидзевский районный суд города Запорожья, передает RegioNews.

Следствие выяснило, что обвиняемый 26 февраля 2022 самовольно покинул место службы в Токмаке Запорожской области.

Своей вины мужчина на суде не признавал. Он заверил, что просто пытался спасти жизнь – он покинул часть из-за приближения фронта и непонимания ситуации. Также военный уверял, что в плен попал случайно, наткнувшись на блокпост россиян.

Также в суде упоминалось его интервью российским пропагандистам, в котором он рассказывал о "зверствах Азова". Мужчина сказал, что его шантажом заставили говорить подобные вещи на камеру.

Побратимы военного, свидетельствовавшие на суде, отрицали слова подсудимого. Они рассказали, что, когда россияне захватили город, они получили приказ переодеваться в гражданскую одежду и ехать на подконтрольную Украине территорию. Подсудимый же в личных разговорах с собратьями говорит, что не планирует ехать на подконтрольную Украине территорию, поскольку ему "и здесь хорошо". Также мужчина рассказал, что выбросил свое оружие.

Следствие также установило, что вместо того, чтобы прибыть на подконтрольную Украине территорию, контрактник отправился в Мелитополь и добровольно сдался в плен. Однако россияне уже 1 апреля 2022 решили вернуть в Украину во время обмена.

Суд признали мужчину виновным по ст. 408 УК Украины и приговорили к 6 годам лишения свободы.

Напомним, 24 августа в Украину из российского плена вернули 115 военных. Среди них 82 защитника Мариуполя.