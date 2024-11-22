Буковинец пытался ввезти в Украину более 100 коллекционных монет с Олимпийских игр

фото: ГПСУ

Пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможни обнаружили коллекцию "олимпийских" монет. 32-летний уроженец Буковины пытался ввезти их в Украину через пункт пропуска "Краковец"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу "зеленый коридор", - говорится в сообщении.

В багажном отделении его автомобиля правоохранители обнаружили 109 монет Олимпийских игр разных лет. Мужчина объяснил, что "пакунок" — это передача, которую он получил в Германии и должен был доставить в Черновцы.

Работники таможни изъяли монеты. На "курьера" составили протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, ранее в Украину пытались ввезти банковские серебряные монеты более чем на миллион гривен.