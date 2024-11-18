фото: ГПСУ

В пункте пропуска на Волыни 17 ноября пограничники обнаружили, вероятно, культурные ценности, которые пытались ввезти в Украину

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Речь идет о 72 серебряных монетах общим весом более четырех килограмм, которые были отчеканены в Камеруне, а также в тихоокеанском государстве Ниуэ.

Серебро попытались провезти водители рейсового автобуса "Рига-Киев" – 44-летний киевлянин и 41-летний житель Полтавской области. Коробки с монетами были спрятаны в личных вещах водителей в багажном отделении автобуса.

Таможенники составили админпротоколы о нарушении таможенных правил, а монеты изъяли.

Общая стоимость монет составляет 1 миллион 92 тысяч гривен.

Напомним, 30 октября в Украину из Польши женщина пыталась ввезти 2 килограмма украшений.