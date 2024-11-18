09:45  18 ноября
ГБР разоблачило схему на 56 млн грн в налоговой службе Днепропетровщины
14:07  18 ноября
В Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство
12:38  18 ноября
На Днепропетровщине сгорела конеферма: погибли более 140 животных
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2024, 18:14

В Украину пытались ввезти банковские серебряные монеты на более чем миллион гривен

18 ноября 2024, 18:14
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В пункте пропуска на Волыни 17 ноября пограничники обнаружили, вероятно, культурные ценности, которые пытались ввезти в Украину

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Речь идет о 72 серебряных монетах общим весом более четырех килограмм, которые были отчеканены в Камеруне, а также в тихоокеанском государстве Ниуэ.

Серебро попытались провезти водители рейсового автобуса "Рига-Киев" – 44-летний киевлянин и 41-летний житель Полтавской области. Коробки с монетами были спрятаны в личных вещах водителей в багажном отделении автобуса.

Таможенники составили админпротоколы о нарушении таможенных правил, а монеты изъяли.

Общая стоимость монет составляет 1 миллион 92 тысяч гривен.

Напомним, 30 октября в Украину из Польши женщина пыталась ввезти 2 килограмма украшений.

Волынская область пограничники таможня монета культурная ценность ввоз
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Сегодняшний удар по Одессе – это ответ Путина на колебания и оговорки Запада
18 ноября 2024, 19:00
Вместе к победе: 113-я отдельная бригада ТРО набирает добровольцев в свои ряды
18 ноября 2024, 18:50
Президент Украины прибыл в Купянск на Харьковщине
18 ноября 2024, 18:30
Под Киевом на стройплощадке упал башенный кран: машинист погиб
18 ноября 2024, 18:00
Зеленский проверил строительство фортификаций в Донецкой области
18 ноября 2024, 17:40
В Киевской области фермер нашел в поле боевую часть беспилотник
18 ноября 2024, 17:20
В Одессе и области 19 ноября объявили Днем траура, — ОВА
18 ноября 2024, 17:11
В Минобороны анонсировали систему мобилизации без "бусификации" и принуждения
18 ноября 2024, 17:00
На Буковине легковушка вылетела в кювет: трое пострадавших
18 ноября 2024, 16:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Юрий Богданов
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »