Буковинець намагався ввезти в Україну понад 100 колекційних монет з Олімпійських ігор

фото: ДПСУ

Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці виявили велику колекцію "олімпійських" монет. 32-річний уродженець Буковини намагався ввезти їх в Україну через пункт пропуску "Краківець"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Для проходження контролю чоловік обрав смугу "зелений коридор", — йдеться у повідомленні.

У багажному відділенні його автомобіля правоохоронці виявили 109 монет Олімпійських ігор різних років. Чоловік пояснив, що "пакунок" — це передача, яку він отримав у Німеччині та мав доставити в Чернівці.

Працівники митниці вилучили монети. На "кур'єра" склали протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, раніше в Україну намагалися ввезти банківські срібні монети на понад мільйон гривень.