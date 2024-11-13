Убийство Фарион: суд продлил подозреваемому меру пресечения

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Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион еще на 60 суток

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Вячеслав Зинченко будет находиться под стражей без права на залог до 12 января 2025 года.

"Существует риск, что подозреваемый в случае изменения меры пресечения может скрываться от органов досудебного расследования и суда", – отметил прокурор.

Также он отметил, что подозрение Зинченко считают обоснованным, ведь у следствия есть уже новые доказательства.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко перевели в другой изолятор. Зинченко предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Ранее также сообщалось, что владелец пистолета, фигурирующего по делу об убийстве Фарион, просил вернуть ему оружие.

Кроме того, мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.