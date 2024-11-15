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15 ноября 2024, 09:45

В приложении "Армия+" появилась возможность подачи рапорта на смену места службы

15 ноября 2024, 09:45
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фото: АрміяInform
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С сегодняшнего дня в мобильном приложении "Армия+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

"Теперь военнослужащие Вооруженных Сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут", – говорится в сообщении.

Для подачи рапорта потребуется военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может потребоваться вывод ВВК для перевода через состояние здоровья.

Командирское согласие, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется – запрос автоматически посылается в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов.

В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей по согласованию. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование нужно, если военный является офицером или занимает офицерскую должность.

В случае отказа в Армия+ обязательно указываются четкие причины. Например, перевод запрещен для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предварительного перевода по инициативе военного прошло менее года.

В Минобороны напомнили, что все основания для отказа четко определены Постановлением Кабинета Министров от 12.11.2024 №1291.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде ожидают, что Минобороны до 18 декабря завершит работу над комплексным законопроектом об условиях увольнения военнослужащих со службы.

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