Во Львовской области 23-летний водитель кроссовера насмерть переехал женщину

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Смертельное ДТП произошло вчера утром, 13 ноября, в Яворове. Погибла пенсионерка. Водителю грозит до восьми лет заключения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам дел, около 09:00 на улице Львовской автомобиль Volkswagen Tiguan наехал на женщину-пешехода.

"От полученных в результате ДТП травм пожилая женщина погибла на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Погибшей оказалась 90-летняя местная жительница. За рулем кроссовера находился 23-летний житель Яворивского района. Парня задержали. Наставнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, во Львовской области патрульные остановили пьяного 18-летнего водителя на "Жигулях" без фар и окон.

Ранее сообщалось, что в городе Златополь Харьковской области микроавтобус насмерть переехал двухлетнего ребенка.