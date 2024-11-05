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05 ноября 2024, 16:58

На Закарпатье 20-летний водитель насмерть сбил юношу и скрылся с места ДТП

05 ноября 2024, 16:58
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла вечером 3 ноября в селе Бедевля Тячевского района. 17-летний пешеход погиб на месте происшествия

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

Прохожие обнаружили на обочине дороги тело молодого парня без признаков жизни. Следователи установили, что потерпевшего сбил автомобиль. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

Впоследствии правоохранители разыскали автомобиль, на котором было совершено ДТП. Полицейские изъяли Skoda Octavia с имеющимися повреждениями.

Через несколько часов в Хустском районе, при попытке бегства из области, задержали водителя машины.

"Причастен к смертельной аварии 20-летний закарпатец. Согласно статье 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

У фигуранта взяли образец крови для установления наличия в организме запрещенных веществ. Следователи открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в селе Терново Тячевского района на Закарпатье пьяная водительница насмерть сбила 72-летнюю женщину.

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