На Хмельнитчине легковушка сбила велосипедиста: мужчина скончался

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Серьезная авария произошла вечером 11 ноября у села Перемышель Шепетовского района. Велосипедист скончался на месте ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 18.50 автомобиль ВАЗ 21093 сбил на дороге велосипедиста.

"В результате ДТП последний от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 58-летний житель Хмельницкой области. Автомобилем управлял 49-летний житель Славуты. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, 12 ноября в центре Львова легковушка Renault протаранила электроопору. Водитель машины умер по дороге в больницу.